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 ЦИК сообщает об отсутствии сбоев в системе голосования

ЦИК сообщает об отсутствии сбоев в системе голосования
Макрон обсудит с Путиным проблемы Ливии, Ирана и распространение коронавируса

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11:06   25 Июня 2020
Политика

Медиагруппа "Патриот" и ФАН обсудят либеральную диктатуру новых хунвейбинов

Медиагруппа "Патриот" и ФАН обсудят либеральную диктатуру новых хунвейбинов

Прямой эфир на тему "Тоталитарная демократия. Новые хунвейбины с либеральным окрасом" проведут редакция Федерального агентства новостей и Медиагруппа "Патриот" 25 июня в 14:00.

На сегодняшний день Голливуд и США задают новый тренд на травлю инакомыслящих. Из России происходящая кампания по защите прав афроамериканцев, гомосексуалистов и других меньшинств выглядит дикой из-за агрессивной непримиримости так называемых борцов за права меньшинств. США и европейские страны будто под копирку берут худшую практику СССР по борьбе с инакомыслием и дополняют ее. Обладающие другим мнением могут лишиться карьеры, а порой даже и жизни.

В рамках эфира будут обсуждаться вопросы: кто такие новые хунвейбины? Можно ли на сегодняшний день назвать Запад цивилизованным? Как демократы превратились в жандармов? И многие другие насущные вопросы.

Прямую трансляцию эфира можно посмотреть по ссылке.

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Автор: Кристина Мокроусова
#обсуждение #фан

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