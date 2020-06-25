Медиагруппа "Патриот" и ФАН обсудят либеральную диктатуру новых хунвейбинов

Прямой эфир на тему "Тоталитарная демократия. Новые хунвейбины с либеральным окрасом" проведут редакция Федерального агентства новостей и Медиагруппа "Патриот" 25 июня в 14:00.

На сегодняшний день Голливуд и США задают новый тренд на травлю инакомыслящих. Из России происходящая кампания по защите прав афроамериканцев, гомосексуалистов и других меньшинств выглядит дикой из-за агрессивной непримиримости так называемых борцов за права меньшинств. США и европейские страны будто под копирку берут худшую практику СССР по борьбе с инакомыслием и дополняют ее. Обладающие другим мнением могут лишиться карьеры, а порой даже и жизни.

В рамках эфира будут обсуждаться вопросы: кто такие новые хунвейбины? Можно ли на сегодняшний день назвать Запад цивилизованным? Как демократы превратились в жандармов? И многие другие насущные вопросы.

Прямую трансляцию эфира можно посмотреть по ссылке.