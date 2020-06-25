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 ЦИК сообщает об отсутствии сбоев в системе голосования

ЦИК сообщает об отсутствии сбоев в системе голосования
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 ЦИК сообщает об отсутствии сбоев в системе голосования

ЦИК сообщает об отсутствии сбоев в системе голосования
Макрон обсудит с Путиным проблемы Ливии, Ирана и распространение коронавируса

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10:44   25 Июня 2020
Общество

ЦИК сообщает об отсутствии сбоев в системе голосования

ЦИК сообщает об отсутствии сбоев в системе голосования

Голосование по поправкам к Конституции РФ началось сегодня по всей стране в 08:00 по местному времени. К работе приступили боле 96 тыс. избирательных комиссий, докладывающих в ЦИК об обстановке на избирательных участках.

Голосование по поправкам к Конституции было перенесено с 22 апреля на период с 25 июня по 1 июля для обеспечения безопасности граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Это время Центральная избирательная комиссия использовала для дополнительных настроек и проверок избирательной системы РФ. Как передает ТАСС, в ЦИК заявляют, что вся система голосования готова к работе и начала ее без сбоев.

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Автор: Кристина Мокроусова
#цик

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