США готовы отправлять в бой учебные самолеты F-22

Американские Военно-воздушные силы столкнулись с нехваткой самолетов, стоящих на боевом дежурстве, в связи с чем они собираются пополнить парк боевых машин учебно-тренировочными F-22.

Об этом в четверг, 25 июня, пишет издание Breaking Defense, приводя заявление командующего Боевым авиационным командованием ВВС США генерала Майка Холмса.

«Сейчас для нас проблемой является нехватка двигателей Pratt & Whitney F119-PW-100, поскольку мы быстро использовали ресурс имеющихся из-за того, что летать на F-22 нам пришлось больше, чем мы планировали», — сообщил генерал, в частности.

При этом он добавил, что даже старые многоцелевые истребители пятого поколения Lockheed Martin F-22 Raptor полностью готовы к несению боевой службы и потенциально часть учебных машин командование могло бы использовать в качестве боевых.

Также издание напоминает, что самолеты Lockheed Martin F-22 Raptor были приняты на вооружение ВВ С США с 2005 года, и тогда они были первыми в мире истребителями пятого поколения, использовавшимися в армии.

По информации Breaking Defense, руководство ВВС США не только всерьез рассматривает возможность перевести на реальную воинскую службу часть учебно-тренировочных бортов, на которых до сих пор готовились молодые пилоты, но и не планирует дорабатывать или переоснащать их, а использовать в том виде, в котором они находятся сейчас.

Сейчас, как отмечается, руководство американских ВВС ищет баланс в финансировании между разработкой новой авиатехники и ее закупкой, и модернизацией уже стоящей на вооружении техники и расходами на ее обслуживании.

Напомним, с тех пор, как в 2005 году на вооружение ВВС США были взяты многоцелевые истребители пятого поколения F-22. В результате авиационных происшествий было потеряно пять бортов. При этом в двух случаях погибли пилоты.