Губернатор Сахалина проголосовал по поправкам к Конституции

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко проголосовал по поправкам к Конституции РФ, сообщают местные СМИ.

По словам Лимаренко, голосуя за поправки, каждый россиянин выбирает то, что ему наиболее близко.

"Для меня доминирующая поправка — связанная с неотделимостью территорий РФ. Мне бы хотелось, чтобы этот вопрос из повестки исчез, и больше никогда не велись переговоры на эту тему. Ведь нам, сахалинцам, этот вопрос понятен", — заявил Лимаренко.

Глава Сахалина добавил, что Курилы — российская земля, которая для страны является неотъемлемой частью. Кроме того, Лимаренко отметил важность закрепить в Конституции ежегодную индексацию пенсий.

С 25 июня по 1 июля в России проходит голосование по поправкам к Конституции, передает RT.