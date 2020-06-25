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10:40   25 Июня 2020
Политика

Губернатор Сахалина проголосовал по поправкам к Конституции

Губернатор Сахалина проголосовал по поправкам к Конституции

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко проголосовал по поправкам к Конституции РФ, сообщают местные СМИ.

По словам Лимаренко, голосуя за поправки, каждый россиянин выбирает то, что ему наиболее близко.

"Для меня доминирующая поправка — связанная с неотделимостью территорий РФ. Мне бы хотелось, чтобы этот вопрос из повестки исчез, и больше никогда не велись переговоры на эту тему. Ведь нам, сахалинцам, этот вопрос понятен", заявил Лимаренко.

Глава Сахалина добавил, что Курилы — российская земля, которая для страны является неотъемлемой частью. Кроме того, Лимаренко отметил важность закрепить в Конституции ежегодную индексацию пенсий.

С 25 июня по 1 июля в России проходит голосование по поправкам к Конституции, передает RT.

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Автор: Илья Романович
#сахалин

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