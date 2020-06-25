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10:32   25 Июня 2020
Политика

Украинский МИД сообщил о направлении Москве ноты протеста из-за парадов Победы в Крыму

Украинский МИД сообщил о направлении Москве ноты протеста из-за парадов Победы в Крыму

Ноту протеста России из-за проведения парадов в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Крыму направил Киев. Об этом информировали в украинском МИД.

Там сообщили о том, что торжества, проведенные на полуострове, приводят к увеличению напряженности в отношениях двух стран.

Парады Победы состоялись в Севастополе, Симферополе и Керчи. Ранее украинские власти многократно выражали протесты против них, в том числе из-за визитов в Крым российских первых лиц. Москва же оставляет эти ноты без реакции. Российское министерство иностранных дел не раз обозначало, что никто не имеет права указывать российским властям, когда и как посещать регионы страны.

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Автор: Яна Либерман
#россия #украина #крым #парад победы

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