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10:22   25 Июня 2020
Политика

НОМ вычислил вброс о подвозе голосующих к избирательным участкам в Магадане

НОМ вычислил вброс о подвозе голосующих к избирательным участкам в Магадане

Несколько сообщений о якобы незаконном подвозе людей к участкам для голосования в Магадане оказались фейком, сообщили в независимом общественном мониторинге (НОМ).

С момента начала общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ на "Карту сообщений" НОМ поступали обращения. Некий Егор Волков направил ряд сообщений, что один из участков в Магадане якобы используется для незаконного привоза людей для голосования. При проверке выяснилось, что указанный Волковым участок еще даже не приступил к работе, когда были отправлены сообщения, а сотрудники осуществляли рабочую деятельность на выезде.

В регионе выяснили, что Егор Волков не числится в качестве наблюдателей на этом участке для голосования, что делает сомнительным его существование в целом.

Голосование по поправкам к Конституции проходит с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Борис Нестеров
#конституция #фейки

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