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10:41   25 Июня 2020
Ближнее зарубежье

Погребинский: диктатура меньшинства запугала Зеленского

Погребинский: диктатура меньшинства запугала Зеленского

Никто из украинских радикалов, которые 23 июня в городе Березно Ровенской области забрасывали камнями депутата фракции «Слуга народа» Серея Литвиненко и его машину, а затем применяли силу и против сотрудников правоохранительных органов, не будет наказан даже за мелкое хулиганство.

Об этом, выступая в эфире украинского телеканала NEWSONE заявил киевский политолог Михаил Погребинский, по словам которого, украинские нацисты всегда остаются безнаказанными, даже в случае вопиющего нарушения ими правовых норм, как это и было в Березно.

«Это кошмар, то, что улицу контролирует меньшинство – мы становимся свидетелями диктатуры активистов. Они чувствуют себя безнаказанными», — подчеркнул директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии».

При этом Погребинский напомнил, что нацисты и радикалы чувствуют себя вольготно в стране с 2014 года, когда сотрудников украинского «Беркута» нещадно избивали на киевских улицах, а затем их же еще подвергали суду и сажали за решетку.

Погребинский: диктатура меньшинства запугала Зеленского

«Вместо того, чтобы наказывать активистов наказываются полицейские, которые якобы неадекватно применяли силу. Это показало, кто чувствует у нас себя замечательно. Чистая диктатура меньшинства, которое запугало нашего президента», — заявил эксперт.

Напомним, после инцидента в городе Березно, правоохранители все-же задержали несколько участников нападения на депутата Литвиненко, в том числе главаря местных нацистов Игоря Сухого. Однако радикалы уже заявили, что сдаваться не намерены и продолжат свои нападения.

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Автор: Александр Люблинский
#украина #радикалы #общество #весь мир #беркут #нацисты #погребинский

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