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Медведев подчеркнул значимость новых поправок к Конституции РФ

Медведев подчеркнул значимость новых поправок к Конституции РФ

 Медведев проголосовал по поправкам к Конституции в числе первых

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10:08   25 Июня 2020
Политика

Медведев подчеркнул значимость новых поправок к Конституции РФ

Медведев подчеркнул значимость новых поправок к Конституции РФ

Поправки к Конституции сделают участие парламента, а в частности Государственной думы страны, в формировании правительства куда более значительным. Своим мнением поделился заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Политик подчеркнул, что стране важно оставаться президентской республикой, но новые поправки просто расширят роль парламента. Это касается как правительственного, так и президентского блока. Медведев описал это как некое дополнительное развитие принципа разделения властей, который выступает как общий принцип функционирования демократических государств.

В период с 25 июня по 1 июля состоится голосование по поправкам к Конституции России. К важнейшим нововведениям относятся: обязательная ежегодная индексация пенсий, обеспечение доступного медицинского обслуживания, а также гарантированная адресная соцподдержка.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #госдума #медведев #поправки #конституция

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