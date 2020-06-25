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10:02   25 Июня 2020
Общество

Депутат Власов предложил платить родителям за отказ от места в детсаду

Депутат Власов предложил платить родителям за отказ от места в детсаду

С предложением предоставить родителям денежную компенсацию за отказ от места в детском саду выступил депутат Государственной думы РФ Василий Власов из партии ЛДПР.

Соответствующее письмо от его имени было направлено главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову. Размер компенсации Власов предлагает установить на уровне регионального МРОТ.

Парламентарий уверен, что благодаря денежным выплатам можно будет сократить очереди в детских садах. Для некоторых россиян регулярная выплата может оказаться совсем не лишней, если им не с кем оставить ребенка.

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Автор: Борис Нестеров
#родители #власов #выплата #детсад

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