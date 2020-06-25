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9:46   25 Июня 2020
Политика

Медведев проголосовал по поправкам к Конституции в числе первых

Медведев проголосовал по поправкам к Конституции в числе первых

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев принял участие в выборах одним из первых.

Утром 25 июня Медведев приехал к зданию Шуваловской гимназии №1448 в столичном районе Раменки, чтобы проголосовать за поправки к Конституции РФ.

Президент РФ Владимир Путин 1 июня поддержал предложение о том, что голосование нужно провести 1 июля. ЦИК предусмотрела возможность голосования вне участков, а также участие в голосовании до основного дня. Так, с 25 июня по 1 июля будет проходить голосование.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #медведев #конституция

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