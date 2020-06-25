Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Власов предложил платить родителям за отказ от места в детсаду

Депутат Власов предложил платить родителям за отказ от места в детсаду

 Гидрометцентр прогнозирует жаркое окончание месяца для азиатской части России

Гидрометцентр прогнозирует жаркое окончание месяца для азиатской части России
Медведев подчеркнул значимость новых поправок к Конституции РФ

Медведев подчеркнул значимость новых поправок к Конституции РФ

 Медведев проголосовал по поправкам к Конституции в числе первых

Медведев проголосовал по поправкам к Конституции в числе первых
Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

 Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил
Депутат Власов предложил платить родителям за отказ от места в детсаду

Депутат Власов предложил платить родителям за отказ от места в детсаду

 Гидрометцентр прогнозирует жаркое окончание месяца для азиатской части России

Гидрометцентр прогнозирует жаркое окончание месяца для азиатской части России
Медведев подчеркнул значимость новых поправок к Конституции РФ

Медведев подчеркнул значимость новых поправок к Конституции РФ

 Медведев проголосовал по поправкам к Конституции в числе первых

Медведев проголосовал по поправкам к Конституции в числе первых
Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

 Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил
9:30   25 Июня 2020
Политика

Участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Москве

Участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Москве

Участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Центральной России и Москве, сообщили избирательные комиссии российских субъектов.

Кроме традиционных избирательных участков, в некоторых регионах россияне смогут проголосовать в специальных шатрах, которые появились около больниц, вокзалов и предприятий. Шатры установлены в Тульской, Брянской и Владимирской областях, а в Брянской области готовы установить шатры и во дворах — по заявкам людей.

В Воронежской области работает более 1,7 тысячи избирательных участков, все их продезинфицировали.

Голосование по поправкам в Конституцию продлится до 1 июля включительно. В главный закон страны предлагают внести государственное обеспечение доступности медобслуживания, обязательную ежегодную индексацию пенсий и многое другое, пишет RT.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #конституция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...