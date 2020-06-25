Участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Москве

Участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Центральной России и Москве, сообщили избирательные комиссии российских субъектов.

Кроме традиционных избирательных участков, в некоторых регионах россияне смогут проголосовать в специальных шатрах, которые появились около больниц, вокзалов и предприятий. Шатры установлены в Тульской, Брянской и Владимирской областях, а в Брянской области готовы установить шатры и во дворах — по заявкам людей.

В Воронежской области работает более 1,7 тысячи избирательных участков, все их продезинфицировали.

Голосование по поправкам в Конституцию продлится до 1 июля включительно. В главный закон страны предлагают внести государственное обеспечение доступности медобслуживания, обязательную ежегодную индексацию пенсий и многое другое, пишет RT.