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9:27   25 Июня 2020
Политика

Коронавирус у президента Киргизии не обнаружен

Коронавирус у президента Киргизии не обнаружен

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков после возвращения из Москвы получил результаты теста на коронавирус, которые показали отсутствие у него инфекции. Об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера.

В пресс-службе Жээнбекова добавили, что сейчас он находится на самоизоляции и работает в дистанционном режиме.

Днем ранее Жээнбеков не смог принять участие в параде Победы на Красной площади из-за того, что среди членов киргизской делегации был выявлен коронавирус.

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Автор: Яна Либерман
#киргизия #жээнбеков #коронавирус

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