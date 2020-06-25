Коронавирус у президента Киргизии не обнаружен

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков после возвращения из Москвы получил результаты теста на коронавирус, которые показали отсутствие у него инфекции. Об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера.

В пресс-службе Жээнбекова добавили, что сейчас он находится на самоизоляции и работает в дистанционном режиме.

Днем ранее Жээнбеков не смог принять участие в параде Победы на Красной площади из-за того, что среди членов киргизской делегации был выявлен коронавирус.