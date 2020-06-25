Новые выплаты на детей по 10 тысяч рублей и налог для самозанятых: что изменится с 1 июля

Очередные нововведения ждут жителей России с 1 июля. Среди них еще одна выплата на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей, введение налога для самозанятых во всех регионах страны, увеличение тарифов на услуги ЖКХ и другие.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, семьи с детьми до 16 лет получат в июле еще одну выплату в размере 10 тысяч рублей. Также с 1 июля в России проиндексируют пенсии.

При этом жителей страны ждет повышение тарифов на услуги ЖКХ. В среднем плата за жилищно-коммунальные услуги вырастет на 4%. Налоги для самозанятых, которые ранее распространялись только на пилотные регионы, с июля будут действовать по всей России.

Кроме того, с первого числа вступит в силу закон о создании реестра автомобилей, которыми управляют люди, имеющие категорию инвалидности. Также нововведение будет распространяться на транспортные средства, в которых осуществляется перевозка лиц с ограниченными возможностями. Благодаря этому нововведению инвалиды смогут без проблем использовать спецпарковки.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится с 25 июня по 1 июля. Среди изменений, вносимых в Основной закон значатся: индексация пенсий и социальных выплат, ответственность государства за права трудящихся и другие.