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9:21   25 Июня 2020
Политика

Депутат Верховной рады заявил, что на Украине запущен процесс уничтожения страны

Депутат Верховной рады заявил, что на Украине запущен процесс уничтожения страны

Процесс уничтожения Украины в настоящий момент уже запущен, как и превращение ее в актив и колонию. Своим видением ситуации поделился депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

Он обозначил, что уже "целая когорта боевиков" подготовлена и готова завтра же начинать расстреливать людей на улицах. Они являются участниками ряда определенных организаций, например, "Национального корпуса". Слова политика опубликованы на сайте партии.

Кива предполагает, что именно праворадикалы физически воздействуют как на бизнесменов и граждан, так и на политических деятелей. В качестве примера он привел тот факт, что 23 июня в Ровенской области во время приема граждан один из членов партии "Слуга народа" Сергей Литвиненко подвергся нападению со стороны радикалов.

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Автор: Ирина Большунова
#украина #верховная рада #радикалы

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