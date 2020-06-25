Гидрометцентр прогнозирует жаркое окончание месяца для азиатской части России

Жителей азиатской части страны ждет до конца июня рост показателей выше нормы до восьми градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Север Сибири примет наибольшую жару, на большой части Сибири температура воздуха составит 20 градусов тепла. В столичном регионе и Петербурге прогнозируется температура в пределах нормы, среднесуточные показатели составят около 20 градусов. Об этом пишет РИА Новости.

Похолодание ждет жителей Приволжского и Уральского федеральных округов, где температура опустится ниже нормы на четыре градуса и будет составлять от 12 до 16 градусов.

Вильфанд сообщал, что важно обращать внимание на индекс солнечного ультрафиолетового излучения, чтобы не получить повышенную дозу излучения. По его словам, этот показатель отслеживают все ведущие метеорологические службы.