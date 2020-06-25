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8:05   25 Июня 2020
Общество

Избирательные участки Поволжья открылись для голосования по поправкам в Конституцию

Избирательные участки Поволжья открылись для голосования по поправкам в Конституцию

Жители Оренбургской области первыми из региона Приволжского федерального округа смогли приступить к процедуре голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщили представители избирательных комиссий регионов.

Избирательные участки открылись в 8 утра по местному времени. Жители Пермского края смогут приступить к голосованию с 9 утра по местному времени. В Башкирии пункты голосования откроются с 10.00, пишет ТАСС.

Председатель Избирательной комиссии региона Александр Нальвадов рассказал, что в Оренбургской области будут задействованы силы и средства избирательных комиссий рационально. По его словам, важно, чтобы основная часть избирателей пришла в период с 25 июня по 30 июля для избежания скопления на участках 1 июля.

Голосование по поправкам к Конституции пройдет по всей России в период с 25 июня по 1 июля. Изменения направлены на улучшение жизни россиян во всех сферах. В числе основных поправок значатся доступная медпомощь, ежегодная индексация пенсий, соцподдержка и другие изменения.

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Автор: Юлия Яковлева
#голосование #конституция #поволжье

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