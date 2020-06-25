Местные жители устроили сидячую забастовку у штаб-квартиры ООН в провинции Алеппо

Местные жители города Камышлы устроили сидячую забастовку у штаб-квартиры ООН после убийства курдской активистки и мирного населения. Об этом сообщили в агентстве ANHA.

Турецкий беспилотник атаковал предположительное место нахождение курдских формирований. Под аваиадуром оказались окрестности поселения Халинджа около города Кобани, в котором погибли четыре человека. Среди них оказалась активистка и координатор организации Star Union of Women — Захра Баркал. Об этом пишет ФАН.

По сообщениям Telegram-канала "Вестник Дамаска", в городе Африн прогремел взрыв самодельного устройства, которое было заложено в мотоцикл. По предварительной информации от взрыва трое пострадали и двое погибли. В городе Манбинж позднее произошли два взрыва. Группа боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" напала на высокопоставленного полевого командира из "Сирийской национальной армии" Аднана Баккара.

Турецкая артиллерия начала масштабные атаки против курдских боевиков. Под обстрелы попали позиции "Отрядов народной самообороны" около авиабазы Менаг и укрепления группировки в поселении Мареа.