СМИ: глава Росавиации предложил возобновить авиасообщение со странами СНГ
Правительству России предложен план по возобновлению международного авиасообщения. Его передал глава Росавиации Александр Нерадько.
Нерадько считает, что возобновление перелетов в другие страны следует начать с СНГ в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом пишет "Коммерсант".
Издание отмечает, что положение направлено в Роспотребнадзор и в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой, где этот вопрос рассматривается, но решение будет принято лишь после договоренности с другими странами.