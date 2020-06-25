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6:58   25 Июня 2020
Общество

СМИ: глава Росавиации предложил возобновить авиасообщение со странами СНГ

СМИ: глава Росавиации предложил возобновить авиасообщение со странами СНГ

Правительству России предложен план по возобновлению международного авиасообщения. Его передал глава Росавиации Александр Нерадько.

Нерадько считает, что возобновление перелетов в другие страны следует начать с СНГ в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом пишет "Коммерсант".

Издание отмечает, что положение направлено в Роспотребнадзор и в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой, где этот вопрос рассматривается, но решение будет принято лишь после договоренности с другими странами.

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Автор: Юлия Яковлева
#полеты #снг #нерадько

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