Жители Барнаула начали участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию

Жители города Барнаул смогут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию и за присвоение Барнаулу звания "Город трудовой доблести". Об этом сообщается на официальном сайте города.

Жители города смогут проголосовать в период с 8 до 20 часов. Отмечается, что это также можно будет сделать на придомовых территориях в период с 25 по 30 июня. На сайте Барнаула напомнили, что решение организовать голосование на протяжении шести дней было принято, чтобы свести к нулю риск заражения коронавирусной инфекцией на участках.

Общероссийский день голосования по поправкам к Конституции 1 июля был определен президентом РФ Владимиром Путиным. Предложенные поправки к Конституции нацелены на изменение жизни россиян. В нововведениях предлагается закрепить обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, ежегодную индексацию пенсий, ответственность государства за права трудящихся и другое.