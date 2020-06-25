Жители Хабаровского края с 8 утра 25 июня смогут проголосовать на 822 участках

Жители Хабаровского края смогут проголосовать по поправкам в Конституцию с 8 утра 25 июня. Об этом сообщили в "МК Хабаровск"

В регионе открылось 822 избирательных участка, которые будут работать с 8.00 до 20.00. Все участки для голосования оборудованы средствами для дезинфекции рук, измеряется температура при входе.

В России с 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам к Конституцию России. Изменения в Основном законе страны направлены на существенные изменения жизни россиян в лучшую сторону. В поправках предлагается закрепить обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, ежегодную индексацию пенсий, ответственность государства за права трудящихся и другие.