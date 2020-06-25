Трамп отправит дополнительные войска в Польшу из Германии

Отправка части войск из Германии в Польшу должна стать "мощным сигналом" для России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

Трамп отметил, что еще большим сигналом для РФ является тот факт, что Германия платит миллиарды долларов за покупку энергоресурсов. По словам Трампа, он намерен улучшить отношения, как с Россией, так и с другими странами. Он выразил свое недовольство тем фактом, что Германия тратит огромные деньги для покупки ресурсов, но не отдает долг НАТО.

Трамп назвал Берлин "неплательщиком" за то, что он не платит Вашингтону за оборону. Лидер США отметил, что Польша вряд ли получает энергоресурсы по трубопроводу из России. Об этом пишет ТАСС.