Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жители Хабаровского края с 8 утра 25 июня смогут проголосовать на 822 участках

Жители Хабаровского края с 8 утра 25 июня смогут проголосовать на 822 участках

 Жители Забайкалья приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Жители Забайкалья приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию
Трамп отправит дополнительные войска в Польшу из Германии

Трамп отправит дополнительные войска в Польшу из Германии

 Социальные фонды получат от Минфина поддержку на 2,9 трлн рублей

Социальные фонды получат от Минфина поддержку на 2,9 трлн рублей
Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

 Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил
Жители Хабаровского края с 8 утра 25 июня смогут проголосовать на 822 участках

Жители Хабаровского края с 8 утра 25 июня смогут проголосовать на 822 участках

 Жители Забайкалья приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Жители Забайкалья приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию
Трамп отправит дополнительные войска в Польшу из Германии

Трамп отправит дополнительные войска в Польшу из Германии

 Социальные фонды получат от Минфина поддержку на 2,9 трлн рублей

Социальные фонды получат от Минфина поддержку на 2,9 трлн рублей
Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

 Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил
4:43   25 Июня 2020
Политика

Трамп отправит дополнительные войска в Польшу из Германии

Трамп отправит дополнительные войска в Польшу из Германии

Отправка части войск из Германии в Польшу должна стать "мощным сигналом" для России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

Трамп отметил, что еще большим сигналом для РФ является тот факт, что Германия платит миллиарды долларов за покупку энергоресурсов. По словам Трампа, он намерен улучшить отношения, как с Россией, так и с другими странами. Он выразил свое недовольство тем фактом, что Германия тратит огромные деньги для покупки ресурсов, но не отдает долг НАТО.

Трамп назвал Берлин "неплательщиком" за то, что он не платит Вашингтону за оборону. Лидер США отметил, что Польша вряд ли получает энергоресурсы по трубопроводу из России. Об этом пишет ТАСС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#польша #германия #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...