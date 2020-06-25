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Социальные фонды получат от Минфина поддержку на 2,9 трлн рублей

Социальные фонды получат от Минфина поддержку на 2,9 трлн рублей

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4:06   25 Июня 2020
Экономика

Социальные фонды получат от Минфина поддержку на 2,9 трлн рублей

Социальные фонды получат от Минфина поддержку на 2,9 трлн рублей

Минфин РФ планирует нарастить поддержку социальных фондов на 2,9 трлн рублей в 2021–2023 годах. Всего в этот период министерство намерено перевести 14 трлн рублей.

В Пенсионный фонд России (ПФР) планируется перевести 12,7 трлн рублей, а в Фонд социального страхования (ФСС) более 430 млрд. В ФОМС направят 810 млрд рублей. Отмечается, что 2,9 трлн рублей из всей суммы будут выделены поверх ранее прогнозированных. Об этом сообщают "Известия".

По данным издания, Минфин увеличил финансирование фондов из-за понижения ставок страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30 до 15 процентов. Отмечается, что на это также повлияли последствия пандемии коронавируса нового типа.

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Автор: Руслан Неглинный
#минфин #пфр

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