Социальные фонды получат от Минфина поддержку на 2,9 трлн рублей

Минфин РФ планирует нарастить поддержку социальных фондов на 2,9 трлн рублей в 2021–2023 годах. Всего в этот период министерство намерено перевести 14 трлн рублей.

В Пенсионный фонд России (ПФР) планируется перевести 12,7 трлн рублей, а в Фонд социального страхования (ФСС) более 430 млрд. В ФОМС направят 810 млрд рублей. Отмечается, что 2,9 трлн рублей из всей суммы будут выделены поверх ранее прогнозированных. Об этом сообщают "Известия".

По данным издания, Минфин увеличил финансирование фондов из-за понижения ставок страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30 до 15 процентов. Отмечается, что на это также повлияли последствия пандемии коронавируса нового типа.