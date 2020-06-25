Жители Забайкалья приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Забайкальцы начали участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщается на официальном портале Забайкальского края.

Избирательные участки во всем регионе открылись с 8.00 утра 25 июня. Отдать свой голос можно до 20.00 30 июня. Отмечается, что голосование осуществляется и из дома. Для этого нужно позвонить в свою участковую комиссию. Узнать подробнее о предлагаемых поправках можно на сайте Конституция2020.рф.

С 25 июня по 1 июля в России пройдет голосование по поправкам к Конституции, всего предлагается внести 46 изменений. Они направлены на то, чтобы улучшить жизнь россиян. В числе важных поправок: обеспечение государством доступности и качества медобслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий, ответственность государства за защиту прав трудящихся, закрепление положения о защите государственной целостности и нерушимости границ страны и другое.