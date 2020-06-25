Формирование участков для голосования по поправкам к Конституции РФ завершится 25 июня

Создание участков для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ за пределами России завершается в четверг, 25 июня. Данная информация представлена в календарном плане ЦИК.

Документ с информацией о проведении мероприятия и образовании избирательных участков за пределами РФ гласит, что подготовка к голосованию по правкам к Основному закону Российской Федерации должна завершиться не позднее 25 июня. По информации МИД РФ, за границей образовано 254 участка в 144 иностранных государствах.

Общероссийское голосование по внесению изменений к Конституции РФ пройдет по всей стране в период с 25 июня по 1 июля. Эти даты были одобрены указом президента РФ Владимира Путина. Среди поправок — закрепление ежегодной индексации пенсий, обеспечение государством доступного и качественного медобслуживания, гарантия соцподдержки.