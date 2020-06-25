Камчатка и Чукотка начали голосование по поправкам в Конституцию РФ

На Дальнем Востоке России в четверг открылись первые избирательные участки для голосования. Россияне примут участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ.

По данным ТАСС, на Камчатке сегодня начнут работу 182 избирательных участка. В 08.00 по местному времени (23.00 среды по мск) часть из них уже открылась. В свою очередь на Чукотке откроется 55 участков, где россияне смогут проголосовать за нововведения в Основной закон страны.

Известно, что с начала досрочного голосования свою отношение к поправкам высказали более 4 тыс. жителей Камчатки. Досрочное голосование коснулось и Чукотки — 1,3 тыс. россиян.

С 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ. Среди изменений в главный закон страны, в частности, значатся: запрет действий, направленных на изменение границы РФ, и закрепление мер по международному поддержанию мира.