Онлайн-голосование по правкам в Конституцию РФ началось в Москве и Нижегородской области

Общероссийское дистанционное голосование по внесению поправок в Конституцию РФ уже доступно для жителей Москвы и Нижнего Новгорода. Оно стартовало с 25 июня.

Каждый седьмой житель Москвы зарегистрирован на онлайн-голосовании по внесению поправок в Основной закон РФ, сообщает издание "Говорит Москва". В финальную базу включили тех россиян, чьи заявления на участие успешно прошли проверку.

Жители Москвы и Нижнего Новгорода смогут голосовать на дистанционной основе до 30 июня. Общероссийское голосование будет длиться до 1 июля включительно, однако в последний день мероприятия отдать голос будет можно только при посещении избирательного участка.

Общероссийское голосование по внесению изменений к Конституции РФ пройдет в России с 25 июня по 1 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил эти даты, подписав соответствующий указ. Среди предлагаемых поправок — закрепление ежегодной индексаций пенсий, обеспечение государством доступного и качественного медицинского обслуживания, гарантия социальной поддержки.