Политик из Украины считает, что безработных граждан следует стерилизовать

Украинскую безработную часть населения следует стерилизовать. С таким предложением выступила Глава комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады, депутат фракции "Слуга народа" Галина Третьякова в конце мая этого года.

Как сообщает издание Страна.ua, в видео от 29 мая Третьякова упрекнула безработных, что те заводят детей только для получения материальной поддержки от украинского правительства. По ее мнению, с такими родителями дети не получат должного образования и в итоге будут "очень низкого качества".

"Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства", — объяснила депутат.

Постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов Украины уже направила письмо спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову с требованием применения санкций в отношении главы комитета социальной политики и защиты прав ветеранов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал "засранцами" украинских дальнобойщиков, которые делились обходными маршрутами, чтобы не проходить взвешивания.