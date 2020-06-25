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0:37   25 Июня 2020
Общество

Путин позвал Лукашенко на торжественное открытие мемориала Советскому солдату в Твери

Путин позвал Лукашенко на торжественное открытие мемориала Советскому солдату в Твери

Российский президент Владимир Путин пригласил своего коллегу Александра Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом, которое планируется на 30 июня. Об этом сообщил государственный телеканал "Беларусь 1".

Торжественное открытие памятника пройдет под Ржевом в Тверской области. Белорусский телеканал сообщил, что автором идеи проекта выступило Союзное государство Белоруссии и России. Стало известно, что из-за загруженного графика президент Белоруссии Александр Лукашенко ответит на приглашение как можно быстрее. Об этом пишет РИА Новости.

Лукашенко ранее побывал на приеме в Кремле в честь гостей парада памяти юбилея Великой Победы. Данную информацию сообщил 24 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Автор: Борис Нестеров
#рф #белоруссия #лукашенко

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