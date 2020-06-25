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0:10   25 Июня 2020
Политика

Трамп использовал закон военного времени для ускоренного создания гиперзвукового оружия

Трамп использовал закон военного времени для ускоренного создания гиперзвукового оружия

Президент США Дональд Трамп задействовал закон военного времени, чтобы как можно скорее реализовать программы по созданию гиперзвукового оружия. Об этом сообщили в Белом доме.

Закон был принят в 1950 году после начала Корейского конфликта. Он был разработан для применения в военных условиях или в случае чрезвычайных ситуаций. Закон предполагает срочное создание гиперзвукового оружия и космических технологий, пишет РИА Новости.

Трамп считает применение этого закона наиболее эффективным методом для выполнения задач с точки зрения экономики. Пентагон ранее заявлял об отставании США в сфере производства гиперзвукового оружия в сравнении с Россией и КНР.

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Автор: Яна Либерман
#дональд трамп #сша #гиперзвуковое оружие

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