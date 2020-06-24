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23:31   24 Июня 2020
Политика

Турция в очередной раз проигнорировала IRINI и эмбарго ООН, поставив оружие в Ливию

Турция в очередной раз проигнорировала IRINI и эмбарго ООН, поставив оружие в Ливию

Три самолета Lockheed C-130 Hercules ВВС Турции поставили из Стамбула в Мисурату оружие и сирийских наемников для поддержки сил так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Анкара продолжает игнорировать эмбарго ООН и IRINI.

Три военно-транспортных самолета были замечены во время обратного полета из Мисураты в Стамбул. Ливийский город оккупирован боевиками ПНС Ливии. Для них в Мисурате были разгружено контрабандное оружие, пишет Федеральное агентство новостей.

Анкара продолжает игнорировать миротворческие инициативы международного сообщества. Помимо нарушения эмбарго ООН, турецкое правительство нашло способ обойти и миссию Евросоюза IRINI. Она призвана контролировать соблюдение эмбарго в акватории Средиземного моря. Турция решила воспользоваться воздухом, чтобы доставить свои гррузы.

Кроме оружия, были привезены в поддержку ПНС Ливии и сирийские радикалы из провинции Идлиб. Турция вербует их для военных действий на стороне террористов.

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Автор: Василий Пименов
#самолеты #ливия #оружие #ввс турции #пнс ливии

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