Турция в очередной раз проигнорировала IRINI и эмбарго ООН, поставив оружие в Ливию

Три самолета Lockheed C-130 Hercules ВВС Турции поставили из Стамбула в Мисурату оружие и сирийских наемников для поддержки сил так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Анкара продолжает игнорировать эмбарго ООН и IRINI.

Три военно-транспортных самолета были замечены во время обратного полета из Мисураты в Стамбул. Ливийский город оккупирован боевиками ПНС Ливии. Для них в Мисурате были разгружено контрабандное оружие, пишет Федеральное агентство новостей.

Анкара продолжает игнорировать миротворческие инициативы международного сообщества. Помимо нарушения эмбарго ООН, турецкое правительство нашло способ обойти и миссию Евросоюза IRINI. Она призвана контролировать соблюдение эмбарго в акватории Средиземного моря. Турция решила воспользоваться воздухом, чтобы доставить свои гррузы.

Кроме оружия, были привезены в поддержку ПНС Ливии и сирийские радикалы из провинции Идлиб. Турция вербует их для военных действий на стороне террористов.