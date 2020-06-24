США не исключают возобновления ядерных испытаний, если найдут причины для этого

США оставляют за собой право на проведение ядерных испытаний в случае необходимости. Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) сенат счел "целиком ущербным", заявил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли.

По его словам, речь не идет об отзыве подписи по ДВЗЯИ, но этот договор был отвергнут сенатом. США не считают себя его частью, пишет РИА Новости. Биллингсли также отметил, что пока не знает о каких-либо причинах, которые позволят возобновить испытания, но такой возможности он не исключает. Если США увидят причины для этого, то право проведения должно быть.

Также Биллингсли обвинил Россию в нарушение ДВЗЯИ и проведении ядерных испытаний. Однако это уже не раз опровергалось Москвой.