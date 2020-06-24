Решение МУС в отношении Турции будет иметь экономические последствия

Анкара может испытать на себе экономические последствия обвинений Международного уголовного суда (МУС) в свой адрес. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) заявил главный редактор журнала "Архонт", Антон Бредихин.

Анкара может испытать на себе экономические последствия обвинений Международного уголовного суда (МУС) в свой адрес. Таким мнением в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) поделился главный редактор журнала "Архонт", кандидат исторических наук Антон Бредихин.

Советник Международного уголовного суда (МУС) Мухаммад Баккар ранее обрушился на Турцию с обвинением в совершении преступлений военного характера в Ливии. Он заявил, что действия Анкары грубо нарушают ст. 7 Римского статуса Международного уголовного суда. В частности, речь идет о преступлениях против человечества.

"Вопрос в том, что арабские страны не хотят дальнейшего расширения влияния Турции на свои территории. Соответственно, они пытаются выработать какую-то общую стратегию в данном вопросе, и МУС входит в эту стратегию", — отметил Бредихин.

Он заявил, что сегодня мировое сообщество может ожидать совместного заявления от нескольких стран арабского мира касательно необходимости ограничения влияния Анкары.

Собеседник ФАН также заявил, что возможный бойкот арабских стран может обернуться для турецких властей таким образом, что они больше не смогут вникать в политические, военные и экономические вопросы этих государств.

В завершении Бредихин не исключил, что следом пойдет бойкотирование рынка недвижимого имущества, который сегодня является вторым по важности в Турции.