Богданов обсудил с представителями правительства Катара вопросы региональной повестки

Рабочая поездка замминистра иностранных дел России Михаила Богданова в Катар началась вчера. В столице Катара Дохе российский дипломат встретился с представителями катарского правительства.

Небольшое государство Катар оказывает серьезное влияние на ситуацию в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Мнениями о том, как достичь мира в этих регионах, как сообщает официальный сайт МИД РФ, обменялись специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и ряд правительственных чиновников Катара.

Богданов с собеседниками обсудили пути мирного урегулирования конфликтов в Сирии, Ливии и Йемене. Также они подняли тему выхода из тупика в противостоянии в Палестине. Затронута была и тема стабилизации обстановки в регионе Персидского залива. Стороны переговоров подчеркнули, что вопросы по каждой теме должны решаться в строгом соответствии с международным правом под эгидой ООН.