Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Крыма назвали новые правила работы пляжей

Власти Крыма назвали новые правила работы пляжей

 Как ветераны парад в Петербурге смотрели

Как ветераны парад в Петербурге смотрели
Решение МУС в отношении Турции будет иметь экономические последствия

Решение МУС в отношении Турции будет иметь экономические последствия

 Богданов обсудил с представителями правительства Катара вопросы региональной повестки

Богданов обсудил с представителями правительства Катара вопросы региональной повестки
Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

 Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил
Власти Крыма назвали новые правила работы пляжей

Власти Крыма назвали новые правила работы пляжей

 Как ветераны парад в Петербурге смотрели

Как ветераны парад в Петербурге смотрели
Решение МУС в отношении Турции будет иметь экономические последствия

Решение МУС в отношении Турции будет иметь экономические последствия

 Богданов обсудил с представителями правительства Катара вопросы региональной повестки

Богданов обсудил с представителями правительства Катара вопросы региональной повестки
Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

 Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил
21:05   24 Июня 2020
Политика

Богданов обсудил с представителями правительства Катара вопросы региональной повестки

Богданов обсудил с представителями правительства Катара вопросы региональной повестки

Рабочая поездка замминистра иностранных дел России Михаила Богданова в Катар началась вчера. В столице Катара Дохе российский дипломат встретился с представителями катарского правительства.

Небольшое государство Катар оказывает серьезное влияние на ситуацию в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Мнениями о том, как достичь мира в этих регионах, как сообщает официальный сайт МИД РФ, обменялись специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и ряд правительственных чиновников Катара.

Богданов с собеседниками обсудили пути мирного урегулирования конфликтов в Сирии, Ливии и Йемене. Также они подняли тему выхода из тупика в противостоянии в Палестине. Затронута была и тема стабилизации обстановки в регионе Персидского залива. Стороны переговоров подчеркнули, что вопросы по каждой теме должны решаться в строгом соответствии с международным правом под эгидой ООН.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#мид рф #богданов #катар

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...