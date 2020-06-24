В Палате представителей допустили обращение ливийцев к Египту с просьбой ввести войска

Жители Ливии поддерживают инициативы президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, цель которых - мирное урегулирование ливийского кризиса, прекращение кровопролития и введение режима прекращения огня ради обеспечения безопасности населения Ливии.

Представитель Восточного правительства Ливии Агила Салех в беседе с журналистами Asharq al-Awsat отметил, что граждане Ливии поддерживают усилия египетского президента. Кроме того, ливийский народ просит Каир о военном вмешательстве, если это будет необходимо для обеспечения национальной безопасности Ливии и Египта. Салех подчеркнул, что вмешательство Египта в этом случае будет расцениваться как законная самооборона, если террористические формирования так называемого Правительства национального согласия захватят город Сирт, передает Федеральное агентство новостей.

Абдель Фаттах ас-Сиси ранее заявил о необходимости поддерживать боеготовность армии и потребовал прекратить вмешательство Турции во внутриливийский кризис, расформировать вооруженные группировки в североафриканском государстве.

Агила Салех выразил признательность египетскому лидеру, отметив, что его поддержка Ливийского народа не будет забыта.

Так называемое Правительство национального согласия Ливии заинтересовано в продолжении боевых действий, стремясь взять под контроль нефтяные месторождения страны, которые принадлежат народу.