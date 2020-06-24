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Путин заявил, что не верящим в Россию людям нет места в его окружении

Путин заявил, что не верящим в Россию людям нет места в его окружении

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20:29   24 Июня 2020
Политика

Путин заявил, что не верящим в Россию людям нет места в его окружении

Путин заявил, что не верящим в Россию людям нет места в его окружении

Людям, которые не верят в Россию, нет места в окружении главы РФ Владимира Путина. Об этом сообщил сам российский лидер в беседе с лауреатами Государственных премий.

Путин подчеркнул, что рядом с ним таких людей точно нет.

"Просто исключено", —обозначил российский президент.

Ранее директор музея-усадьбы Сергея Рахманинова "Ивановка" Александр Ермаков пригласил лидера России посетить культурное учреждение, а также выступил с инициативой направлять к нему на перевоспитание всех сомневающихся в силе государства.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #рф

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