Путин заявил, что не верящим в Россию людям нет места в его окружении

Людям, которые не верят в Россию, нет места в окружении главы РФ Владимира Путина. Об этом сообщил сам российский лидер в беседе с лауреатами Государственных премий.

Путин подчеркнул, что рядом с ним таких людей точно нет.

"Просто исключено", —обозначил российский президент.

Ранее директор музея-усадьбы Сергея Рахманинова "Ивановка" Александр Ермаков пригласил лидера России посетить культурное учреждение, а также выступил с инициативой направлять к нему на перевоспитание всех сомневающихся в силе государства.