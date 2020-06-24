Путин заявил, что не верящим в Россию людям нет места в его окружении
Людям, которые не верят в Россию, нет места в окружении главы РФ Владимира Путина. Об этом сообщил сам российский лидер в беседе с лауреатами Государственных премий.
Путин подчеркнул, что рядом с ним таких людей точно нет.
"Просто исключено", —обозначил российский президент.
Ранее директор музея-усадьбы Сергея Рахманинова "Ивановка" Александр Ермаков пригласил лидера России посетить культурное учреждение, а также выступил с инициативой направлять к нему на перевоспитание всех сомневающихся в силе государства.