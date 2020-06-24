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20:15   24 Июня 2020
Общество

Власти Крыма назвали новые правила работы пляжей

Власти Крыма назвали новые правила работы пляжей

Крымские пляжи официально возобновляют работу с 1 июля, рассказал глава Минкурортов Крыма Вадим Волченко.

Несмотря на это, гостям полуострова придется соблюдать расстояние между шезлонгами, добавил министр. Приезжающим не нужно будет надевать медицинские маски.

Особые информационные стенды смогут ввести в курс дела всех туристов, которые приезжают в регион, рассказал Волченко. Соблюдение требований операторами пляжей будет проверять специальная выездная комиссия. По его словам, пляжное оборудование необходимо регулярно обрабатывать средствами дезинфекции. Как передает телеканал "360", власти Крыма намерены открыть детские лагеря с 1 июля.

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Автор: Ирина Большунова
#крым #туризм #пляжи

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