Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершает военные преступления против человечества. Об этом заявил советник Международного уголовного суда (МУС) Мухаммад Баккар в эфире телеканала Аl Arabiya.

Советник Международного уголовного суда Мухаммад Баккар утверждает, что турецкая сторона совершила военные преступления против мирного населения во время своей агрессии, также она привела сирийских наемников сражаться на территории Ливии.

Он считает, что турецкие действия нарушают положения, которые были закреплены в статье 7 Римского статута Международного уголовного суда.

Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на данные ООН ранее сообщало о том, что порядка 27 000 человек сбежали из Тархуны и Сирта с 4 июня из-за террористов Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Террористы ПНС издеваются над местными жителями в захваченных ими городах. Отметим, что в период с 6 по 7 июня в Тархуне было найдено массовое захоронение местных жителей. Тогда боевики ПНС решили обвинить Ливийскую национальную армию (ЛНА), но в ходе расследования удалось выяснить, что мирных граждан убили бандформирования ПНС.