Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Крыма назвали новые правила работы пляжей

Власти Крыма назвали новые правила работы пляжей

 Как ветераны парад в Петербурге смотрели

Как ветераны парад в Петербурге смотрели
Путин заявил, что не верящим в Россию людям нет места в его окружении

Путин заявил, что не верящим в Россию людям нет места в его окружении

 "Газпром" будет платить операторам Румынии и Болгарии за пустой Трансбалканский газопровод

"Газпром" будет платить операторам Румынии и Болгарии за пустой Трансбалканский газопровод
Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

 Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил
Власти Крыма назвали новые правила работы пляжей

Власти Крыма назвали новые правила работы пляжей

 Как ветераны парад в Петербурге смотрели

Как ветераны парад в Петербурге смотрели
Путин заявил, что не верящим в Россию людям нет места в его окружении

Путин заявил, что не верящим в Россию людям нет места в его окружении

 "Газпром" будет платить операторам Румынии и Болгарии за пустой Трансбалканский газопровод

"Газпром" будет платить операторам Румынии и Болгарии за пустой Трансбалканский газопровод
Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

 Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил
20:14   24 Июня 2020
Армия

Советник МУС: Турция в Ливии совершает военные преступления против человечества

Советник МУС: Турция в Ливии совершает военные преступления против человечества

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершает военные преступления против человечества. Об этом заявил советник Международного уголовного суда (МУС) Мухаммад Баккар в эфире телеканала Аl Arabiya.

Советник Международного уголовного суда Мухаммад Баккар утверждает, что турецкая сторона совершила военные преступления против мирного населения во время своей агрессии, также она привела сирийских наемников сражаться на территории Ливии.

Он считает, что турецкие действия нарушают положения, которые были закреплены в статье 7 Римского статута Международного уголовного суда.

Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на данные ООН ранее сообщало о том, что порядка 27 000 человек сбежали из Тархуны и Сирта с 4 июня из-за террористов Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Террористы ПНС издеваются над местными жителями в захваченных ими городах. Отметим, что в период с 6 по 7 июня в Тархуне было найдено массовое захоронение местных жителей. Тогда боевики ПНС решили обвинить Ливийскую национальную армию (ЛНА), но в ходе расследования удалось выяснить, что мирных граждан убили бандформирования ПНС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#турция #сирт #лна #пнс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...