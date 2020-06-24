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 "Газпром" будет платить операторам Румынии и Болгарии за пустой Трансбалканский газопровод

"Газпром" будет платить операторам Румынии и Болгарии за пустой Трансбалканский газопровод
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20:07   24 Июня 2020
Экономика

"Газпром" будет платить операторам Румынии и Болгарии за пустой Трансбалканский газопровод

"Газпром" будет платить операторам Румынии и Болгарии за пустой Трансбалканский газопровод

Согласно условиям долгосрочного контракта на транзит, "Газпром" продолжает оплачивать забронированные мощности операторам Румынии и Болгарии, несмотря на то, что прекратил поставки по Трансбалканскому газопроводу через Украину.

Российский газовый холдинг является единственным заказчиком транспортировки газа в Турцию и Балканы через Румынию по Трансбалканскому газопроводу. По условиям договора, "Газпром" должен оплачивать мощности до 2024 года. Так, оператор румынской газотранспортной системы Transgaz получил в первом квартале 2020 года 6,8 миллиона долларов за транзит газа.

Однако фактически транзита топлива нет после запуска "Турецкого потока", который полностью забрал поставки газа с украинского направления. В первом квартале 2020 года украинские ГТС продали в Румынию всего 107 млн кубометров, тогда как в Болгарию поставок не было совсем.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #газ #газпром

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