Турецкая партия представила план дружбы и мира, в который вошло признание Крыма российским

Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, одним из пунктов которого является признание Крымского полуострова русским, представила турецкая партия Vatan в ходе рабочего совещания в онлайн-формате.

К другим пунктам плана относятся ликвидация баз Америки и НАТО в регионе, признание Республики Абхазия и самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра, обеспечение мира в Сирии и ряд других инициатив. Об этом информирует РИА Новости.

Председатель комитета по образованию, науке и молодежной политике Совета крымских татар при главе Республики Крым Лемара Селендили выступила в ходе совещания, рассказав о том, как значительно может улучшится положение крымских татар после того, как произойдет воссоединение Крымского полуострова с Российской Федерацией.