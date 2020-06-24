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19:46   24 Июня 2020
Политика

Турецкая партия представила план дружбы и мира, в который вошло признание Крыма российским

Турецкая партия представила план дружбы и мира, в который вошло признание Крыма российским

Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, одним из пунктов которого является признание Крымского полуострова русским, представила турецкая партия Vatan в ходе рабочего совещания в онлайн-формате.

К другим пунктам плана относятся ликвидация баз Америки и НАТО в регионе, признание Республики Абхазия и самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра, обеспечение мира в Сирии и ряд других инициатив. Об этом информирует РИА Новости.

Председатель комитета по образованию, науке и молодежной политике Совета крымских татар при главе Республики Крым Лемара Селендили выступила в ходе совещания, рассказав о том, как значительно может улучшится положение крымских татар после того, как произойдет воссоединение Крымского полуострова с Российской Федерацией.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #крым #турция

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