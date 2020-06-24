Нижегородский "Голос" отказался от наблюдения за голосованием по поправкам к Конституции

Нижегородское отделение ассоциации наблюдателей "Голос" сообщило об отказе следить за голосованием по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщила его глава Марина Чуфарина.

Она подчеркнула, что отделение якобы не может пытаться контролировать то, что "не имеет никакого отношения" к волеизъявлению граждан. Эксперты предположили, что за ее позицией стоит начало политического раскола внутри "Голоса". Предполагается, что на мнение нижегородского отделения повлияли политические баталии в оппозиции, происходящие между сторонниками бойкота и протестного голосования. Об этом информируют авторы канала "АнтиПропаганда" на площадке "Яндекс.Дзен".

Все попытки сопредседателя движения Станислава Андрейчука объяснить позицию отделения "Голоса" Нижнего Новгорода не обернулись успехом, так как все они "походили на оправдание и растерянность".

Голосование по поправкам к Конституции страны состоится в период с 25 июня по 1 июля. Соответствующий указ подписан российским президентом Владимиром Путиным. Об этом информирует "Царьград".