Путин выразил надежду на то, что жизнь в России после пандемии восстановится и будет проще

Надежду на то, что после пандемии коронавируса жизнь в России восстановится и будет проще, выразил российский лидер Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что в текущий период следует пока быть аккуратными.

В настоящее время в России зарегистрировано 607 597 пациентов с положительным тестом на коронавирус. За последние сутки обнаружили 7170 случаев. Более 12 192 пациентов с COVID-19 поправились и были выписаны из больниц.