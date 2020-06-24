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Путин заявил, что не верящим в Россию людям нет места в его окружении

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19:23   24 Июня 2020
Политика

Путин выразил надежду на то, что жизнь в России после пандемии восстановится и будет проще

Путин выразил надежду на то, что жизнь в России после пандемии восстановится и будет проще

Надежду на то, что после пандемии коронавируса жизнь в России восстановится и будет проще, выразил российский лидер Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что в текущий период следует пока быть аккуратными.

В настоящее время в России зарегистрировано 607 597 пациентов с положительным тестом на коронавирус. За последние сутки обнаружили 7170 случаев. Более 12 192 пациентов с COVID-19 поправились и были выписаны из больниц.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #путин #коронавирус

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