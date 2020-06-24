Перенджиев поддержал инициативу Малькевича создать "список Шугалея"

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев заявил, что РФ необходимо сформировать антитеррористический фронт на ливийской территори.

Эксперт считает, что в "список Шугалея", предложенный главой ФЗНЦ Александром Малькевичем, надо внести в первую очередь руководство Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которое утратило свою легитимность, а также их соратников, они все также сотрудничают с террористами Триполи. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам Перенджиева, то, что предлагает Малькевич, является правильным. По списку должна быть дана четкая и верная судебная оценка. Исходя из решения Верховного суда России, в дальнейшем должны приниматься меры как на государственном уровне, так и на региональных. Найти союзников в этом плане есть большая вероятность, считает эксперт. Та же Франция, которая состоит в серьезном конфликте с турецкой стороной и ПНС, поддержит подобную инициативу. Возможно, что даже Китай и Иран поддержат эту идею, если начнется работа по выстраиванию антитеррористического фронта на ливийской территории, предполагает Александр Перенджиев.