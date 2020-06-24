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18:59   24 Июня 2020
Политика

Посол РФ в ФРГ заявил о широком обсуждении статьи Путина о Второй мировой

Посол РФ в ФРГ заявил о широком обсуждении статьи Путина о Второй мировой

Статья главы РФ Владимира Путина о периоде и событиях Второй мировой войны активно обсуждается в политических, научных кругах и широкой общественностью. Об этом сообщил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

Ранее российский лидер написал посвященную периоду Второй мировой войны статью, в которой призвал страны активизировать процесс обнародования своих исторических архивов, чтобы дать увидеть общественности ранее неизвестные материалы о войне и довоенном периоде.

Нечаев подчеркнул, что в настоящее время статью активно обсуждают во всевозможных кругах. Она является крайне важной и своевременной, а также помогает взглянуть на совместную историю стран достаточно глубоко, обозначил он. Об этом информирует РИА Новости.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #путин #германия #фрг #вторая мировая война #сергей нечаев

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