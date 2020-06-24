Некоторые станции метро в Москве будут закрыты на вход после салюта в честь парада Победы

Вход для пассажиров на некоторых станциях московского метро будет недоступен после завершения праздничного салюта в честь 75-летия Победы.

Пиротехническое шоу начнется в Москве в 23:00 и продлится 15 минут. Московский метрополитен в Twitter предупредил горожан о том, что на станциях "Ломоносовский проспект", "Университет" и "Спортивная" возможны ситуативные ограничения входа. Кроме того, на вход и выход может быть закрыта станция "Воробьевы горы".

Торжественный салют состоится на Лужнецкой набережной в Москве, завершив памятные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Парад перенесли на 24 июня из-за пандемии коронавируса.

Военный парад заснял космический спутник с орбиты Земли. На опубликованных Роскосмосом кадрах можно увидеть колонны марширующих военных на Красной площади, пишет "360".