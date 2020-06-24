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18:36   24 Июня 2020
Армия

Головченко объяснил число заявлений на электронное голосование в троицких УИК

Головченко объяснил число заявлений на электронное голосование в троицких УИК

Депутат Мосгордумы Валерий Головченко отреагировал на сообщения либеральных СМИ об "аномальном" числе зарегистрировавшихся на электронное голосование в Троицке. 

По его словам, заявления граждан на дистанционное электронное голосование в Москве проходят через Центризбирком. ЦИК направляет уведомление в участковую избирательную комиссию, чтобы человек, выбравший такое голосование, был вычеркнут из списка тех, кто придет голосовать на избирательный участок.

ЦИК направил в московские УИК 1 087 633 уведомления. Более 30 тысяч уведомлений, относящихся к Троицку, повторные, которые направляются в том случае, если пользователи допустили незначительные ошибки в адресе. ЦИК, чтобы перестраховаться, направляет уведомления в несколько участковых избирательных комиссий, согласно адресу, а не паспортным данным избирателей.

В Троицке расположены участки, которые обслуживают адреса без улиц. Поэтому система и направила в эти УИК уведомления на исключение избирателей из списков тех, кто придет голосовать традиционным способом.

"Избиратели эти на этих УИК даже не зарегистрированы. Такая вот дальновидная машина в ЦИК", — отметил Головченко в своем Telegram-канале.

Отметим, с 25 июня по 1 июля в России пройдет всенародное голосование по поправкам в Конституцию.

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Автор: Борис Нестеров
#цик

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