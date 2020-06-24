Аналитики агентства IEA озвучили ТОП-10 стран с самыми низкими ценами на бензин

По итогам 2019 года цена на автомобильное топливо упала на 2% и составила 0,91 долл./литр. В отчете International Energy Agency указано, что при составлении рейтинга учитывалось ценообразование на бензин в каждой стране, в том числе субсидии.

Первое место в списке стран с самыми низкими ценами на бензин занял Иран со средней стоимостью 0,24 долл./литр, а самый высокий ценник был зафиксирован в Гонконге – 1,97 долл./литр, рассказали аналитики IEA.

В тройке лучших стран также оказались Алжир, где средняя стоимость бензина составила 0,33 долл./литр, и Туркменистан со средним ценником 0,33 долл./литр. Следующими в рейтинг вошли Казахстан, Индонезия, Нигерия, Египет, Малайзия, Оман и ОАЭ, где стоимость топлива не превышает 0,58 долл./литр.

В IEA также рассказали о самых высоких ценах на бензин. Так, в Нидерландах стоимость топлива составила 1,84 долл./литр, в Норвегии, Греции, Италии и Финляндии стоимость в среднем составляет от 1,71 долл./литр до 1,78 долл./литр.