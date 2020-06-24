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Некоторые станции метро в Москве будут закрыты на вход после салюта в честь парада Победы

 Собянин высказался по поводу проведения парада Победы в Москве

Собянин высказался по поводу проведения парада Победы в Москве
Посол РФ в ФРГ заявил о широком обсуждении статьи Путина о Второй мировой

Посол РФ в ФРГ заявил о широком обсуждении статьи Путина о Второй мировой

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18:17   24 Июня 2020
Общество

Собянин высказался по поводу проведения парада Победы в Москве

Собянин высказался по поводу проведения парада Победы в Москве

Продолжатели славных военных традиций сегодня показали, что они помнят о подвиге победителей, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник заявил, что гордится Россией в годовщину Великой Победы. Об этом он написал в своем сообщении в своем блоге Twitter.

"Сегодня чеканили шаг их внуки и правнуки — продолжатели славных военных традиций, наследники Победы. Горжусь страной!" — написал Собянин.

Военные парады, приуроченные к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 24 июня прошли почти в 30 городах России. Главное торжество состоялось в Москве.

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Автор: Василий Пименов
#москва #собянин #парад

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