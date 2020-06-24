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18:13   24 Июня 2020
Общество

Мосгоризбирком сообщил о полной готовности для голосования по поправкам в Конституцию

Мосгоризбирком сообщил о полной готовности для голосования по поправкам в Конституцию

Московские избирательные участки готовы к проведению голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Около 3,6 тыс. участков подготовлены к голосованию в Москве. Еще 180 участков организованы в местах временного прибывания россиян, например, в медицинских учреждениях. Реут рассказал, что все участки обеспечены индивидуальными средствами защиты, также проводится дезинфекция и уборка помещений.

Участки будут работать с 25 июня по 1 июля ежедневно без выходных с 8:00 до 20:00. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

"360" передает, что в Московской области подготовка участков для голосования идет полным ходом. Проголосовать можно будет на улице, что позволит обезопасить жителей от коронавируса.

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Автор: Василий Пименов
#россия #голосование #конституция

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