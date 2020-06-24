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 Собянин высказался по поводу проведения парада Победы в Москве

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18:12   24 Июня 2020
Армия

Парад Победы в Москве вызвал восторг у российских и зарубежных пользователей Сети

Парад Победы в Москве вызвал восторг у российских и зарубежных пользователей Сети

Пользователи Сети со всего мира высоко оценили проведенный парад Победы на Красной площади в Москве, пишут СМИ.

Множество городов России провели сегодня торжественные парады в честь 75-летия Великой Победы над гитлеровскими захватчиками, однако изюминкой стал масштабный праздник в российской столице. Пользователи соцсетей по достоинству оценили мероприятие, проведенное в Москве, причем в восторг пришли не только россияне, но и граждане зарубежных государств, передает "НьюИнформ".

Одна из россиянок призналась, что парад был проведен на таком высоком уровне, что она могла бы пересматривать его снова и снова.

Пользователи из Индии также отметились высокой оценкой торжества, выделив проход парадного расчета индийских войск, символизирующий крепость отношений двух государств.

Также один из пользователей отметил, что молдавский лидер Игорь Додон стоял справа от президента РФ Владимира Путина, что, по его мнению, не является случайностью.

Голосование по поправкам к Конституции РФ начнется завтра, 25 июня, и продлится до 1 июля. Нововведения предусматривают защиту территориальной целостности России и нерушимость границ государства.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #россия #поправки #конституция #красная площадь #парад победы

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