Парад Победы в Москве вызвал восторг у российских и зарубежных пользователей Сети

Пользователи Сети со всего мира высоко оценили проведенный парад Победы на Красной площади в Москве, пишут СМИ.

Множество городов России провели сегодня торжественные парады в честь 75-летия Великой Победы над гитлеровскими захватчиками, однако изюминкой стал масштабный праздник в российской столице. Пользователи соцсетей по достоинству оценили мероприятие, проведенное в Москве, причем в восторг пришли не только россияне, но и граждане зарубежных государств, передает "НьюИнформ".

Одна из россиянок призналась, что парад был проведен на таком высоком уровне, что она могла бы пересматривать его снова и снова.

Смотрели Парад! Непередаваемые чувства!!!! Именно чувства, их много: гордость, радость, слёзы, благодарность. И всё это вместе! Смотрела бы бесконечно! С Праздником, дорогие мои соотечественники, друзья! С Днём Победы!!! С Парадом Победы!!! Урраааааа!!!!! pic.twitter.com/1oeXiMFQxp — ELENA Голосую-ЗА-???????? (@ELENA20200036) June 24, 2020

Пользователи из Индии также отметились высокой оценкой торжества, выделив проход парадного расчета индийских войск, символизирующий крепость отношений двух государств.

A moment of pride and symbol of strong India- Russia relations. Indian contingent & Defence Minister Shri @rajnathsingh Ji attending the Victory Parade at Red Square in Moscow.#Moscow #RajnathSingh #RajnathInRussia pic.twitter.com/KTRzrL5uuF — Faisal_Faraz (@Faisal_Faraz_) June 24, 2020

Также один из пользователей отметил, что молдавский лидер Игорь Додон стоял справа от президента РФ Владимира Путина, что, по его мнению, не является случайностью.

Standing at the right hand of Russian leader Vladimir #Putin at the parade in Moscow is meaningful. Nobody just randomly happens to stay next to Putin. This is a strong message that favors the incumbent Moldovan leader Igor Dodon ahead the upcoming presidential elections. https://t.co/MoHApCePp2 pic.twitter.com/Ct4ZahDpca — Dionis Cenusa (@DionisCenusa) June 24, 2020

Голосование по поправкам к Конституции РФ начнется завтра, 25 июня, и продлится до 1 июля. Нововведения предусматривают защиту территориальной целостности России и нерушимость границ государства.