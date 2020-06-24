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17:40   24 Июня 2020
Армия

Либеральные СМИ и штаб Навального штампуют фейки о голосовании по поправкам к Конституции

Либеральные СМИ и штаб Навального штампуют фейки о голосовании по поправкам к Конституции

Либеральные средства массовой информации в последнее время бросили все силы на распространение фейков о голосовании по поправкам к Конституции РФ. Россиян пытаются убедить, что власти якобы принуждают их поддержать изменения в Основной закон страны.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции начнется 25 июня и продлится до 1 июля. Либеральные СМИ активно распространяют фейки о якобы готовящихся фальсификациях в процессе голосования, пишет Nation News.

"Штаб Навального в Москве" опубликовал серию постов о якобы "принуждении" сотрудников бюджетных организаций к голосованию. Авторы публикаций утверждают, что бюджетников не только "заставляют" идти на избирательные участки, но и якобы принуждают поставить на бюллетене только подпись.

Распространение подобных фейков не обошлось без "правой руки" Навального Любови Соболь. На своей странице в социальной сети она сообщила, что депутаты Московской городской думы, которые пользовались поддержкой "Умного голосования", обратились к столичному градоначальнику Сергею Собянину, потребовав "остановить принуждение бюджетников к голосованию". К слову, материал по заявлению Соболь тут же выпустило издание "Медуза".

Стоит отметить, что ни одно из предоставленных Навальным и его командой "доказательств" о "принуждении" бюджетников к голосованию не подтвердилось.

На сегодняшний день отмечено уже более 2,2 тысячи вбросов, касающихся голосования по поправкам в Конституцию РФ. Большинство фейков распространяется через социальные сети. Противники российских властей пытаются повлиять на общественное мнение с помощью фейков.

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Автор: Яна Либерман
#навальный #соболь

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